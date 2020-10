Regional 22/10/2020 09:53 Nortão Online Tentativa de Homicídio: pecuarista de Colíder é atingido por tiro enquanto estava com neta no colo Um pecuarista de 53 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio, quando retornava para sua residência no bairro Jardim Vânia, na noite de ontem terça-feira, 20, em Colíder. Ele relatou que ao voltar de uma chácara com sua neta de 2 anos, adentrou no quintal com seu veículo e parou próximo à garagem. Assim que desceu, deu a volta no veículo para pegar a netinha no colo e foi surpreendido por um disparo de arma de fogo. O tiro acertou o homem no braço. Ele se jogou no chão, com a criança, para se proteger. Segundo ele, o tiro veio da direção de um terreno baldio. Ele não sabe quem pode ter atentado contra sua vida. O tiro acertou no braço direito do homem. A criança sofreu um pequeno ferimento na testa, durante o ocorrido. Os dois receberam atendimento no Hospital Regional de Colíder. A Polícia Civil investiga o fato.

