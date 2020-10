Regional 22/10/2020 10:51 RdNews Alta Floresta: Irada, mulher dá facadas em homem por "arrumar" outras para seu marido Esposa, de 26 anos, irada com um homem, de 23 anos, que supostamente estava "arrumando" mulheres para o marido, tentou matá-lo e acabou presa em flagrante pela Polícia Militar. O caso foi registrado na noite de ontem (21), em Alta Floresta ( a 803 km da Capital). A vítima levou várias facadas e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros da cidade e, depois, levado para o hospital da cidade. Uma testemunha contou aos policiais que estava no banheiro quando ouviu vários xigamentos entre a vítima e a suspeita. E, quando saiu do cômodo, encontrou o homem no chão esfaqueado. A vítima contou que foi atingida pela mulher e pedia ajuda. A Polícia Civil foi acionada e iniciou as buscas. Encontrou a mulher na casa da mãe dela. A suspeita foi presa e encaminhada para a delegacia. No local, ela detalhou que o homem estava arrumando mulheres para o marido dela. Após a autuação em flagrante pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada, a suspeita foi encaminhada para a unidade prisional feminina em Colíder ( a 630 km da Capital).

Voltar + Regional