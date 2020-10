Regional 22/10/2020 17:05 Sorriso: Polícia apreende 10kg de supermaconha e encontra até torta de maça com droga Foto: Divulgação Uma granja de fachada foi fechada após policiais civis apreenderem 10kg de skank, popularmente conhecida como supermaconha, em Sorriso (420 km ao norte de Cuiabá), na manhã desta quinta-feira (21). O responsável pela propriedade e um funcionário foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Segundo o delegado de Sorriso, André Eduardo Ribeiro, o local já era monitorado pela equipe de investigadores há alguns meses, apontado como ponto de distribuição de entorpecentes, que recebia grande quantidade de drogas que eram repassadas para traficantes da cidade. “A propriedade foi arrendada por um traficante, bastante discreto e que mantinha a granja de frangos como disfarce para a atividade ilícita. O suspeito também tinha uma banca na feira da cidade em que vendia frango caipira”, explicou o delegado. Com base nas investigações, foi representado pelo mandado de busca e apreensão, que foi deferido pela Justiça. As buscas realizadas pelos investigadores de Sorriso iniciaram às 07 horas e foram concluídas somente no final da manhã devido a extensão da propriedade, com vegetação, floresta e córrego. O local também era extremamente insalubre com muito lixo, mau cheiro e resto de frangos. Durante os trabalhos, os policiais localizaram enterrados no terreno da chácara aproximadamente 10 quilos de maconha e skank (supermaconha), divididos em tabletes e sacos. Dentro de um veículo, foram apreendidas mais porções da droga já embaladas para venda e na geladeira da propriedade foi encontrada uma espécie de torta de maçã feita com skank. Diante da grande apreensão de entorpecente, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Sorriso, onde foram interrogados e autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

