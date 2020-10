Regional 23/10/2020 10:38 www.gazetadigital.com.br Baleado, homem cai em buraco na beira de estrada e fica preso por quase 10 horas Homem de 39 anos foi baleado na estrada que dá acesso a um garimpo ilegal, em Aripuanã (1.002 km ao Noroeste de Cuiabá). Ele ainda caiu dentro de um buraco na estrada, onde ficou preso até a manhã de quinta-feira (22), quando foi encontrado e socorrido, quase 10 horas depois. De acordo com as informações, equipe médica do hospital municipal acionou a Polícia Militar assim que a vítima deu entrada. O rapaz estava com vários ferimentos e conversou com a equipe. Segundo ele, na noite de quarta-feira (21), ele descia a estrada quando ouviu várias vozes às margens da estrada dizendo ‘não é esse aí não’. Em seguida, recebeu vários tiros. Vítima acabou caindo em um buraco na estrada, onde ficou até o começo da manhã do dia seguinte, quando foi encontrada e socorrida. Polícia registrou o caso e está investigando a tentativa de homicídio.

Voltar + Regional