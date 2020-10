Regional 25/10/2020 10:11 Nortão Online Forte chuva causa alagamentos em Colíder Uma forte chuva no final da tarde de ontem sábado (24) em Colíder, deixou vários pontos alagados na área urbana. Na avenida do Governador, próximo da Eletrolíder, a água cobriu a pista dos dois lados. No bairro Boa Esperança, mais precisamente na rua Teles Pires, uma família teve a casa alagada pelas águas da chuva. Na rua Floriano Peixoto, uma parte da rua ficou submersa e o muro de uma residência caiu com a força da enxurrada. Carros ficaram ilhados sem conseguir atravessar. Várias outras famílias passaram por transtornos. Os estragos ainda estão sendo apurados.

