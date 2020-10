Regional 26/10/2020 05:43 G1MT Dois suspeitos são presos por roubo de carga de soja e sequestro de motorista em MT Foto: PM/MT Dois homens foram presos, nesse sábado (24), suspeitos de roubar caminhão com carga de soja e manter motorista refém em Paranatinga, a 411 km de Cuiabá. O motorista mantido refém foi liberado pela quadrilha neste domingo (25). A polícia foi informada por um representante de uma empresa de transporte de carga sobre o desaparecimento de um motorista que conduzia uma carreta carregada de soja. Os policiais viram quando dois homens descarregavam uma carga do produto em uma fazenda na região. Um deles ao ver a viatura saiu correndo, enquanto o outro se entregou. Na fuga, o suspeito caiu em uma ribanceira, sendo rendido logo em seguida. Durante o procedimento, um dos homens tentou subornar os policiais oferecendo dinheiro e um carro para ser liberado. A atitude foi caracterizada como corrupção ativa. Ele alegou ter comprado a carga na cidade de Gaucha do Norte de um conhecido sem dar muitos detalhes. Na ação, foram recuperados uma carreta e dois semi-reboques, além da carga. Foram apreendidos um veículo e dinheiro. A polícia continua a busca pelo resto da quadrilha.

