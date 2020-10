Regional 27/10/2020 06:06 Arão Leite/J. Cidade ARROMBAMENTO NA IGREJA MATRIZ: Ladrão em Alta Floresta tenta furtar ofertas na Paróquia Santa Cruz Foto: Nativa News Anderson da Silva, conhecido como Pé Véio, morador de Alta Floresta, voltou para trás das grades. Eles que já foi acusado e até condenado por vários crimes e que inclusive cumpria pena em regime condicional, voltou a praticar mais um delito e foi pego em flagrante ao arrombar a Paróquia Santa Cruz, Igreja Católica matriz alta-florestense.

O fato aconteceu no final de semana. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o elemento quebrou a janela da porta da frente da Matriz, invadiu o templo, arrombou gavetas e depois tentava retirar o dinheiro da urna de ofertas oferecidas à Nossa Senhora, quando funcionários da empresa de segurança chegaram ao local.

O suspeito ainda tentou se esconder e depois pulou uma janela de quase cinco metros de altura, saiu correndo sentido centro/Jardim Primavera. Com as imagens do circuito de segurança, os policiais saíram em diligência e o alcançaram.

Pé Véio usa tornozeleira eletrônica e segundo os policiais, no momento em que foi detido não poderia estar na rua, mas recolhido em casa, conforme determina medida judicial. Ele agora deve regressar ao regime fechado.

