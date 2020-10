Regional 27/10/2020 11:41 TV Centro América Sorriso: trabalhador morre atingido por descarga elétrica quando descarregava caminhão Um trabalhador morreu após receber uma descarga elétrica em uma fazenda de Sorriso, no norte do estado, no último domingo (25). Darlei Antônio Bortolato, de 25 anos, estavam em cima de um caminhão quando ocorreu o incidente. De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem iria abastecer uma plantadeira com sementes em uma fazenda na região de Pontal Verde, na zona rural de Sorriso. No entanto, próximo de onde ele estava, há uma rede elétrica. O caminhão em que ele estava para descarregar as sementes atingiu os fios de alta-tensão e o jovem recebeu a descarga elétrica. A dona da fazenda disse que o funcionário foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional de Sorriso. Ele recebeu os primeiros socorros, mas morreu horas depois de dar entrada na unidade de saúde.

