Regional 28/10/2020 17:33 Maricelle Lima Vieira | PMMT Casal é pego com droga durante entrega em Nova Ubiratã - Foto por: PMMT Policiais militares do 2º Pelotão de Nova Ubiratã (a 502 km de Cuiabá) prenderam nesta terça-feira (27.10) um homem e apreenderam uma adolescente por tráfico de droga. A denúncia descrevia um casal em uma motocicleta estaria traficando droga na área central da cidade. Em diligência, a dupla é parada e encontrado no capacete da jovem porções de pasta base de cocaína.Ela disse que a droga seria do piloto que confirmou a informação. Ele ainda acrescentou que estava indo fazer a entrega da droga e levou os policiais na casa do adolescente que seria o responsável em distribuir o entorpecente. O infrator correu com a chegada dos policiais e não foi localizado. Dentro da residência foram encontradas porções de ácido bórico, um pé de cannabis e uma carteira com os documentos pessoas do acusado. Durante o procedimento, o pai do adolescente confirmou o envolvimento do filho no tráfico de droga.

