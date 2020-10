Regional 29/10/2020 06:18 Suspeito de estupro de vulnerável em Lucas do Rio Verde é localizado e preso em Novo Mundo A Polícia Civil de Guarantã do Norte prendeu ontem quarta-feira (28.10) um suspeito de estupro de vulnerável ocorrido na cidade de Lucas do Rio Verde. A prisão ocorreu na cidade de Novo Mundo, próxima a Guarantã, onde o suspeito estava residindo. Os policiais civis receberam a informação de que o rapaz de 24 anos era foragido da Justiça. Após monitoramento na cidade de Novo Mundo, os investigadores conseguiram localizar e prender o suspeito quando ele saía da cada de sua mãe. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Guarantã do Norte, para a formalização do mandado de prisão e será enviado posteriormente para uma unidade prisional. O mandado de prisão foi deferido pela 4a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde.

