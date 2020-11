Regional 02/11/2020 05:52 Portal Sorriso Sorriso: durante chuva, raio atinge para-brisas de veículo Foto: Portal Sorriso Na tarde de ontem domingo (01), o motorista de um veículo Fiat Uno foi surpreendido ao presenciar seu carro ser atingido em cheio por um raio que, segundo ele, caiu durante a chuva. Seu João Souza estava dentro do veículo quando o fato ocorreu. Ele conta que estacionou o carro na frente da casa de um amigo, situada na rua Pedro Álvares Cabral, no Jardim Carolina e viu um clarão que despedaçou o para-brisas do carro. “Eu vi uma lavareda de fogo e depois vi o para-brisas explodindo”, disse. O motorista acredita que o celular, que estava em cima do painel do veículo, possa ter atraído o raio. Seu João foi atingido na perna pelos estilhaços e sofreu apenas um corte superficial. “Eu nasci de novo! Tenho certeza que Deus tem um propósito pra minha vida”, celebrou.

