Regional 04/11/2020 10:48 PM detém suspeito por furto de pernil avaliado em R$ 1,2 mil em Sinop Policiais militares de Sinop (a 500 km de Cuiabá) prenderam na noite desta terça-feira (03.11), um homem por furto e receptação. Ele foi identificado pelas imagens do circuito de segurança de um supermercado quando furtava uma peça inteira de pernil – o presunto Parma, avaliado em R$ 1,2 mil. Ainda pelas imagens, os policiais descobriram que o veículo Renault Kwid usado pelo suspeito estava com queixa de roubo. Em diligência, ele foi rendido quando passava pela Avenida André Maggi, na área central da cidade. A peça do pernil não foi localizada.

