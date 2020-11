Regional 04/11/2020 11:10 www.rdnews.com.br Leitão, Fávaro e Taques estão empatados e lideram disputa pelo Senado, diz Ibope A 11 dias da eleição suplementar ao Senado, pesquisa do Instituto Ibope, encomendada pela Fecomércio, revela empate entre Carlos Fávaro (PSD), Nilson Leitão (PSDB) e Pedro Taques (PSDB), cada um com 13%. Os dados foram divulgados hoje (4) durante coletiva na sede da federação. A quarta colocação é ocupada pelo Procurador Mauro, com 9%, que é seguido pela Coronel Fernanda, com 8%. Já o deputado federal José Medeiros é mencionado por 7% dos entrevistados. O Ibope ouviu 812 eleitores, entre os dias 30 de outubro a 2 novembro, em todo o Estado. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos. A pesquisa está registrada sob o número MT- 08527/2020. Ainda segundo a amostragem, os candidatos Sargento Elizeu Nascimento (DC) e Valdir Barranco (PT) aparecem com 5% e 4% das menções, respectivamente. Euclides Ribeiro (Avante) tem 2%, Reinaldo Morais (PSC) é mencionado por 1% e Feliciano Azuaga (Novo) não atinge 1% das respostas. Brancos e nulos somam 9% e os

que não sabem ou não opinam são 15%. Rejeição Apesar de liderar nas intenções de votos, o ex-governador Taques é o mais rejeitado, com 30%, seguido por Leitão, com 16% e Fávaro, com 8%. Já o Procurador Mauro registra 6% neste quesito. Outros 5% disseram que não votariam na Coronel Fernanda, mesmo percentual que rejeita Euclides Ribeiro (Avante). A pesquisa revela ainda que 7% dos entrevistados disseram que podem votar em qualquer uma das opções e que 31% não sabe ou não quis responder.

