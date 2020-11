Candidato terá que pagar multa de R$ 53 mil por divulgar pesquisa fake em Mato Grosso

O ex-prefeito de Poconé, que concorre novamente ao cargo, Clóvis Damião Martins (PTB), foi multado pela Justiça Eleitoral em R$ 53,2 mil pela divulgação de uma pesquisa eleitoral fraudulenta, onde ele aparece em segundo lugar.

Ele terá que retirar a pesquisa de suas redes sociais no prazo de 24 horas, sob pena de multa no valor de R$ 5 mil. A decisão da juíza Kátia Rodrigues Oliveira, foi proferida no último domingo (1), e atende uma ação proposta pela Coligação Poconé Não Pode Parar, que representa o candidato Tatá Amaral.