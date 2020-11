Regional 05/11/2020 08:42 Arão Leite/Jornal da Cidade NA MT-208: Jovem furta moto em monte Verde e é capturado em AF Um rapaz de apenas 23 anos foi preso pela Polícia Militar de Alta Floresta, acusado de ter furtado uma moto Pop na cidade de Nova Monte Verde. O suspeito quando abordado estava com o produto subtraído na madrugada de quarta-feira, 3 de novembro.

Na cidade de Nova Monte Verde a 165 quilômetros de Alta Floresta, a PM diz que recebeu informações de que uma pessoa havia arrombado um mercado e depois saiu do local com vários produtos, além do veículo. O fato aconteceu por volta das 3:20 horas e na ocasião o proprietário foi chamado para a confecção do Boletim de Ocorrência e passar outras informações sobres os objetos furtados.

Ao obter a informação de que o ladrão saiu em fuga pela Rodovia MT-208 sentido Alta Floresta, a PM em Nova Monte Verde acionou Alta Floresta que fez barreira e ainda foi de encontro, localizando o rapaz no quilômetro 80 da via estadual. O jovem arrumava o pneu da motocicleta quando abordado e preso. Ele foi encaminhado à Delegacia juntamente com a moto Pop.

