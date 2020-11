Regional 05/11/2020 08:52 www.rdnews.com.br MT - Dois pitbulls invadem casa, matam outros 3 cães e fere um 4º; foram contidos a tiro Foto: Reprodução Uma equipe do 10º BPM foi acionada nesta terça (03), para conter dois cães da raça pitbull que estavam soltos na rua, no bairro Santa Izabel, na capital. Os animais já tinham entrado em uma casa e matado dois cães de raças menores e a situação estava sem controle, devido os moradores temerem a força dos dois cachorros que perambulavam pela rua. Em diligência, os policiais encontraram mais um cachorro morto e outro ferido. Os pitbulls ainda avançaram na direção de uma senhora quando a equipe chegava. Um dos policiais atirou nos dois, mas eles ainda continuavam agressivos. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e esteve no local para realizar a contenção dos animais. Durante o procedimento, a proprietária dos cães se apresentou e levou os dois, mais o cachorrinho ferido a uma clinica veterinária.

