Regional 09/11/2020 06:19 G1MT Dono de pousada é preso suspeito de tentar estuprar adolescentes que procuravam emprego em MT Foto: Polícia Militar de Mato Grosso O dono de uma pousada foi preso na manhã deste domingo (8) suspeito de tentar estuprar duas adolescentes, de 13 e 17 anos, que procuravam emprego em Poconé, município a 104 km de Cuiabá. Segundo a Polícia Militar, o suspeito, de 37 anos, ainda ameaçou as vítimas. As adolescentes relataram à PM que foram até a Estrada Transpantaneira à procura da pousada onde queriam trabalhar. Elas levaram currículo e foram orientadas por uma mulher a fazer uma diária no estabelecimento a mando do proprietário. As adolescentes deveriam limpar os quartos da pousada. O suspeito recebeu as adolescentes e deu as orientações. Horas depois, ele voltou e começou a assediá-las. O suspeito ofereceu dinheiro, mas foi rejeitado pelas vítimas. Ele pegou uma arma e ameaçou as adolescentes, que conseguiram fugir e pediram socorro. O suspeito foi preso por tentativa de estupro e posse ilegal de arma.

