Regional 13/11/2020 07:24 G1 MT Peixoto de Azevedo: Homem e adolescente que entraram em confronto com PM após crimes são pegos bebendo em boate Um homem de 28 anos e um adolescente de 17 anos foram pegos em uma boate em Peixoto de Azevedo, a 673 km de Cuiabá, depois de entrarem em confronto com equipes da Polícia Militar em uma barreira policial, na região do Distrito de União do Norte na madrugada desta quinta-feira (12). Na noite anterior, os policiais foram acionados para dar apoio às diligências em busca de localizar três suspeitos que roubaram um carro na cidade de Guarantã do Norte para praticar assaltos na estrada E 60, na região de Vida Nova II. De imediato, a PM cercou o local e montou barreiras policiais para impedir a fuga da quadrilha que seguiria para o Distrito de União do Norte. Os policiais viram os dois suspeitos no veículo na MT-322 e deram ordem de parada, mas os dois indivíduos não pararam e ainda atiraram contra os militares, que revidaram a ação. Durante a perseguição policial, os suspeitos em alta velocidade, abandonaram o carro e se embrenharam em um matagal. O automóvel foi recuperado e os policiais pediram apoio das cidades vizinhas para deter o grupo criminoso. Após algumas horas, os policiais receberam uma informação de que dois dos suspeitos estariam em uma boate em Peixoto de Azevedo. A PM foi até o estabelecimento e identificou o adolescente e o homem ingerindo bebida alcoólica na boate. Os dois receberam voz de prisão por crime de roubo, resistência, formação de quadrilha, ameaça. Em depoimento, os suspeitos contaram que roubaram o carro em Guarantã do Norte e que em seguida roubaram um restaurante. Com eles, a PM apreendeu duas facas, R$ 450, munições de arma de fogo e celulares. As armas de fogo utilizadas nos crimes não foram localizadas. Os suspeitos alegaram que praticaram os crimes com uma faca, mas as vítimas relataram que a quadrilha estava armada com revólveres e que foram agredidas com socos e chutes pelos suspeitos. O terceiro suspeito ainda não foi localizado. A ocorrência foi entregue à Polícia Judiciária Civil.

Voltar + Regional