Homem depõe contra advogado acusando-o de forçá-lo a confessar compra de voto

Na noite de terça-feira (10) um homem identificado como Marcelo Yuri Conceição Rodrigues foi abordado por um grupo de pessoas, acompanhado do advogado Fernando Amorim, quando foi supostamente forçado a afirmar que estava entregando cestas básicas a mando do candidato a vereador Neguinho do Lava Jato (DEM), de Alto Garças (365 km ao Sul de Cuiabá). O homem procurou a delegacia do município para denunciar que foi coagido.

Fernando é marido de Angelita Amorim, candidata a vice na chapa de Claudinei Singolano (Republicanos), adversária de Neguinho. Nas eleições de 2012 e 2016 eram todos da mesma coligação. Agora adversários do DEM.



Um vídeo que está sendo compartilhado mostra o rapaz cercado pelo grupo de aproximadamente dez pessoas, supostamente sofrendo coação e pressão psicológica para induzir uma narrativa. Conforme denunciou o homem, eles queriam que dissesse que o candidato Neguinho mandou entregar as cestas básicas.



“Quem mandou entregar cesta básica aqui?! Vamo! Neguinho?! Foi o Neguinho que mandou entregar cesta básica aqui?”. Alguém diz ao rapaz: “vamos fala da sua boca”. O homem acaba repetindo o que lhe foi sugerido. O vídeo conclui com Fernando Amorim dizendo: “beleza, fechou!”.



Depois do vídeo circulando na cidade, Fernando Amorim teria mandado um áudio pedindo para que não fosse divulgado o vídeo e que qualquer ‘fala de mim não fosse divulgado’. “É um pedido que faço a todos vocês”, conclui Fernando Amorim.



Na delegacia de Alto Garças o homem foi identificado como Marcelo Yuri Conceição Rodrigues, disse que é casado, tem um filho, mora em casa alugada e trabalha de tratorista. À autoridade policial José Mauro Dias de Souza o rapaz afirmou que comprou seis cestas básicas em um supermercado e ao passar por um terreno baldio para pegar folhas de picão para fazer chá para a esposa, foi abordado pelo grupo de umas dez pessoas, que teriam o forçado a fazer a afirmação.



Marcelo disse que foi ameaçado pelo advogado Fernando Amorim pelo fato do seu carro (um Fiat Uno) estar com o IPVA atrasado, afirmando que o carro estava preso, tomando-lhe o documento. Mas que se colaborasse, em acusar Neguinho, não daria em nada e o advogado “livraria sua barra”. No interrogatório o rapaz diz que está sendo ameaçado por. Afirmou ainda que sob a pressão e do jeito que estava “entregaria até minha mãe”.