Regional 13/11/2020 10:23 Nova Monte Verde: Carreta pega fogo após vagão sair para fora da pista na MT-208 Fotos: Nativa News Uma carreta carregada com madeira acabou sofrendo perca total após tombar e cair parcialmente em um riacho na rodovia MT-208 próximo ao Trivellato, distrito de Nova Monte Verde.

Conforme informado à redação do site Nativa News, o veículo seguia com madeira serrada sentido ao município de Alta Floresta, na curva logo após a entrada do distrito Alto Paraíso (Trivellato) o motorista perdeu o controle da carroceira que tombou ficando parcialmente no riacho.

Após ter tombado a carreta pegou fogo e teve perca total. O fato ocorreu na madrugada de ontem (12), apesar da proporção do incidente, o motorista sofreu apenas um ferimento leve na perna.

