Regional 13/11/2020 16:31 Bianca Fujimori/Midianews Colisão entre quatro veículos deixa dois feridos na BR-163 Foto: Reprodução Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três carretas e um carro de passeio na BR-163, em Lucas do Rio Verde. A pista precisou ser interditada, mas o tráfego segue em pare e siga, há lentidão neste momento. A colisão ocorreu no final da manhã desta sexta-feira (13), por volta das 11h. Conforme a Rota do Oeste, concessionária que administra o trecho, o motorista e o passageiro de uma das carretas ficaram feridos. Eles não tiveram seus nomes revelados. Eles foram socorridos e encaminhados para unidades médicas, sendo um o Hospital de Nova Mutum e outro em Lucas do Rio Verde. Os outros ocupantes dos veículos envolvidos no acidente não ficaram feridos. Com a colisão, o tráfego no km 653 da rodovia foi totalmente interditado nos dois sentidos da pista. O tipo e as causas do acidente não foram informados.

Voltar + Regional