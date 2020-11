Regional 15/11/2020 05:54 Apiacás: Homem que furtava igrejas é preso pela Polícia Civil por roubo e tentativa de estupro Foto: Divulgação Um homem suspeito de cometer vários furtos em Apiacás (1.010 km ao norte de Cuiabá) foi preso em flagrante pela Polícia Civil do município, na tarde de quinta-feira (12.11), depois de praticar um roubo e uma tentativa de estupro. O suspeito de 35 anos foi autuado pelos crimes de roubo, estupro na forma tentada e uso de documento falso. As diligências iniciaram logo após a comunicação de um roubo a uma residência no bairro Bom Jesus, anexa a uma igreja. Conforme as vítimas, na madrugada, o casal foi rendido por um homem que entrou no imóvel, com um pano no rosto e a todo tempo fazendo ameaças. O morador teve os braços e pernas amarrados pelo suspeito, que exigia a chave do cofre da igreja e outros pertences. Durante a ação criminosa, o suspeito tentou abusar sexualmente da mulher, porém, ela conseguiu escapar do casa pulando o muro. O homem ainda perseguiu a vítima jogando uma faca conta a mesma. Diante das informações e das características do suspeito, os policiais civis passaram a investigar o crime, quando na tarde de quinta-feira avistaram um rapaz em um bar parecido com os aspectos físicos repassados. Ao perceber a presença dos investigadores, ele se levantou, saiu andando até a esquina. Ao entrar em um terreno nas proximidades foi abordado. Durante entrevista, o suspeito aparentando muito nervosismo acabou entrando em contradição por diversas vezes. Dentro do veículo dele os policiais civis apreenderam três facas, alguns documentos em nome de outra pessoa, dinheiro e uma lanterna. Em seguida ele foi encaminhado para esclarecimentos. Na Delegacia de Polícia de Apiacás, o homem inicialmente apresentou o nome falso, porém, assumiu a autoria do roubo, bem como foi reconhecido pelas vítimas. Além do assalto em investigação, o preso confessou ter feitos vários furtos mediante arrombamentos em pelo menos quatro igrejas da cidade. Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante pelos crimes de roubo, tentativa de estupro e uso de documento falso.

