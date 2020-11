Regional 16/11/2020 08:28 Nortão Online Repórter é assassinado a tiros em Peixoto de Azevedo Ediney Menezes, repórter de televisão bastante conhecido na região norte, foi assassinado a tiros na noite deste domingo, por volta das 22:15h, no Bairro Liberdade em Peixoto de Azevedo. Ele estava no carro dele quando um motociclista teria emparelhado com o veículo e desferiu alguns disparos contra o repórter. Vários projéteis atingiram a cabeça da vítima. Ediney era bastante polêmico e segundo alguns vídeos divulgados na internet, teve algumas desavenças nas últimas semanas, relacionada à política. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

