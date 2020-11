Regional 17/11/2020 07:43 Folha Max Sexo na Rave: PM fecha festa com 600 pessoas em Cuiabá A Polícia Militar fechou uma festa rave regada a álcool e drogas com cerca de 600 pessoas na tarde deste domingo (16) no bairro Sucuri, em Cuiabá. Um jovem de 19 anos foi preso e um adolescente de 15 foi detido. De acordo com o boletim de ocorrência, era por volta das 14 horas quando a PM recebeu a informação sobre uma festa intitulada “Sexo na Rave”, que acontecia numa chácara da região. Os policiais pediram apoio das guarnições do 10º BPM e Força Tática. Com a chegada dos policiais, os participantes da festa saíram correndo. Alguns deles pularam cercas e tentaram se esconder numa região de mata. Para controlar a situação, os policiais precisaram fazer uso de agente químico, para que fosse possível fazer o procedimento de abordagem. Durante a abordagem das 600 pessoas aglomeradas na chácara, os policiais encontraram com os suspeitos uma porção de maconha e um cigarro da mesma substância. A PM fez varredura no local e apreendeu vidros com loló, porções de cocaína, maconha. A organizadora da festa não foi encontrada na ação policial. As duas pessoas pegas com entorpecentes foram conduzidas à delegacia. A ocorrência foi entregue à Polícia Judiciária Civil.

