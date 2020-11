Regional 18/11/2020 05:39 Guarantã do Norte: Macaco Bugio recebe descarga elétrica e é atendido por bombeiros militares O Núcleo Bombeiro Militar de Guarantã do Norte foi acionado via 193, por volta das 15h desta terça-feira (17/11) para atender uma ocorrência de captura de animal silvestre no Centro da Cidade.

Segundo o solicitante o Macaco da espécie "Bugio", estava na rede de energia e teria sofrido uma descarga e consequentemente caído ao solo. Quando a guarnição de serviço chegou ao local da ocorrência, encontraram o animal correndo na rua e agressivo.

O animal foi capturado pelos militares e encaminhado para a SEMA, tendo em vista que o mesmo apresentava um grande ferimento na região da boca. Posteriormente o animal foi encaminhado para receber cuidados veterinário, para avaliação e consequentemente, após sua recuperação, ele será devolvido ao seu habitat natural.

