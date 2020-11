Regional 18/11/2020 05:48 Peixoto de Azevedo: Câmeras captam dupla chegando de moto para executar jornalista a tiros Câmeras do circuito interno de um estabelecimento mostram o momento em que o jornalista Ediney Menezes, de 44 anos, foi executado no seu veículo HB20, na noite de segunda (16), em Peixoto de Azevedo (a 795 km de Cuiabá). Depois que executaram o jovem, os assassinos, fugiram. O caso é investigado pela Polícia Civil. As imagens mostram o momento em que Ediney se aproxima de um entroncamento entre duas avenidas. Logo depois, um homem, ainda não identificado, desce do carro e vai até uma construção na região. Em seguida, dois motoqueiros, seguindo na contramão, se aproximam da porta do motorista e um deles executa o jornalista com vários tiros. Ediney não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Até a publicação da matéria, os criminosos não haviam sido presos ou identificados. O caso Conforme testemunhas anônimas e câmeras locais, o principal suspeito seria "Alan Kaká". Conforme informações do BO, uma moto, modelo e cor não divulgados, veio pela rua Itamar Dias e emparelhou com o carro de Ediney. Um homem efetuou vários disparos contra o jornalista, que morreu com três tiros na cabeça. O crime foi registrado por volta das 22h 30. Ele foi sepultado hoje (17). Veja vídeo

