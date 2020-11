Cuiabá perde para o Grêmio em Porto Alegre e está eliminado da Copa do Brasil

Cuiabá perdeu para o Grêmio por 2 a 0 na tarde desta quarta (18), pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil e foi despachado da competição. Mais uma vez o favoritismo prevaleceu entre as duas equipes. Na ida, os gremistas venceram os auriverdes por 2 a 1 na Arena Pantanal e jogavam apenas por um empate em Porto Alegre.

Com a classificação, o tricolor embolsa mais de 7 milhões de premiações da CBF e aguarda o seu adversário na semifinal que sairá do confronto entre São Paulo e Flamengo logo mais às 21h30 (de Brasília), na Capital paulista.

O jogo

O início da decisão foi de total domínio do Grêmio, que abriu o placar logo aos 9 minutos do primeiro tempo, com Diego Souza. O lance do gol começou com Pepê que dominou uma bola na entrada da área, pela esquerda, e colocou cabeça do camisa 29 para estufar a rede de João Carlos.

Aos 41, novamente Diego ampliou o marcador para os gaúchos com outra assistência de Pepê que disparou em um contra-ataque e tocou para o centroavante marcar para o tricolor. O segundo do Grêmio saiu no momento que o Dourado começava a ter mais espaço e posse de bola no campo de ataque. A jogada de velocidade pegou a defesa dos visitantes desorganizada.

A equipe da casa ainda teve dois gols anulados no primeiro tempo por impedimento, com Diego Souza e David Braz. Além disso, os jogadores do Grêmio ainda pediram um pênalti de Hayner aos 39. A forte marcação do tricolor dificultou a saída e a transição defesa-ataque do Cuiabá, que pouco criou nos primeiros 45 minutos, em Porto Alegre.

Cuiabá voltou melhor no segundo tempo e teve boas oportunidades em diminuir o marcador, mas o placar resultou o mesmo da etapa inicial. Aos 21, Elvis fez uma boa jogada no ataque, mas a bola parou em Geromel. Allan Aal chegou a colocar dois volantes, quando tirou um de origem e um atacante. O auriverde perdeu força no ataque com a saída de Maxwell, que completou mais um jogo de jejum, o sétimo sem balançar as redes.

Outra novidade na partida foi a entrada de Lennon que voltou a disputar uma partida oficial após oito meses. O lateral-direito do Dourado havia sofrido uma lesão no joelho no início do ano.

A partida foi marcada pela estreia do novo técnico do Dourado, Allan Aal, que foi apresentado pela diretoria na segunda (16) e já teve um grande compromisso à frente do Cuiabá, porém sem sucesso.

Retrospecto na Copa do Brasil

Em 2020, o Cuiabá entrou direto na fase de oitavas de final da Copa do Brasil por ter sido campeão da Copa Verde em 2019. O time mato-grossense foi o único representante da região Centro-Oeste a chegar nas quartas de final da competição, após eliminar o Botafogo.

O Dourado disputou sua 11ª edição de Copa do Brasil, quando a sua estreia foi em 2004. Em 2017 e 2018, o Dourado conseguiu sua melhor classificação no torneio, chegando à terceira fase. Agora, a marca foi ultrapassada após conseguir chegar às quartas de final da competição nacional.

Próximos compromissos

Agora, o Cuiabá volta suas atenções para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Dourado recebe o CSA, no próximo sábado (21) às 19h (de Brasília) na Arena Pantanal, pela 22º rodada da segundona. No domingo (22), às 20h30 (de Brasília) o Grêmio visita o Corinthians, na Néo Química Arena, pela 22º rodada da Série A.