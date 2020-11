Regional 19/11/2020 05:57 Funcionário da Energisa morre após ser atingido por raio em poste de energia enquanto trabalhava em MT Foto: Arquivo pessoal Um trabalhador de 36 anos morreu, nesta quarta-feira (18) após ser atingido por um raio enquanto trabalhava próximo ao assentamento Sinopão em Nova Ubiratã, a 506 km de Cuiabá. Fernando Marques dos Santos trabalhava na concessionária Energisa e estava fazendo um serviço na região, que estava com o tempo chuvoso, quando recebeu a descarga elétrica. De acordo com o boletim de ocorrência, uma testemunha contou que ouviu um estrondo e foi até o local para ver o que havia acontecido. Ele encontrou Fernando em cima de um posto de energia, com os braços abertos. Ele retirou o colega do local e o levou até o Pronto Socorro de Nova Ubiratã. No entanto, o trabalhador não resistiu e morreu antes de dar entrada na unidade médica. A Energisa lamentou, por meio de nota, a morte do funcionário e disse que vai acompanhar a investigação da causa e circunstâncias do acidente.

