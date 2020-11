Regional 19/11/2020 18:51 Folha Max Menino de 2 anos morre engasgado com "jujuba" em MT Um menino de 2 anos morreu engasgado com uma jujuba no Distrito de Itamarati, no município de Campo Novo do Parecis, a 397 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Civil, o caso, registrado na noite de terça-feira (17), é investigado como morte acidental. Lucas Emanuel Carvalho dos Santos foi levado às pressas para uma unidade de saúde, mas sofreu parada cardiorrespiratória e morreu. Amigos e familiares lamentaram a morte da criança e fizeram homenagens nas redes sociais. Segundo as informações repassadas à polícia, os pais da criança foram participar de um culto em uma igreja, e deixaram seu filho aos cuidados dos tios. A tia da criança deu uma jujuba ao menino. Momentos depois, a criança começou a ficar com falta de ar. Os familiares levaram o menino até a igreja, onde estavam os seus pais, e os frequentadores tentaram reanimá-lo. Uma enfermeira estava perto do local e também tentou ajudar no socorro, mas Lucas não resistiu. A Polícia Civil investiga o caso.

Voltar + Regional