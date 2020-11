Regional 20/11/2020 18:47 Batalhão Ambiental apreende armas, munições e descobre extração ilegal de madeira Em uma fazenda no município Guiratinga(328 km de Cuiabá), precisamente no distrito de Paraíso do Leste, policiais da 2ª Companhia de Polícia Militar de Proteção Ambiental apreenderam três armas longas, sendo duas carabinas e uma espingarda de pressão, e dezenas de munições. Além do armamento, a equipe de PM Ambiental localizou 180 lascas de madeira beneficiadas e árvores da espécie aroeira supostamente oriundas da extração ilegalmente. Em um depósito próximo a sede da fazenda havia 60 lascas. Dentro da mata outras 120 lascas, dezenas de árvores inteiras e vestígios de derrubadas recentes. Também havia um barraco improvisado onde estavam armazenadas ferramentas como motosserras, machados, facões entre outras. Próximo estava um trator usado nas atividades de propriedade rural. O homem que se identificou como funcionário, tratorista da fazenda, foi conduzido para a sede do Pelotão de Polícia Militar da cidade de Poxoréo para confecção do Boletim e Ocorrência(BO) e lavraturas dos autos de infração. O funcionário, as armas e os autos lavrados foram entregues na Delegacia de Polícia de Poxoréo. A aroeira é uma espécie de madeira que tem o corte proibido em floresta primária desde 1991, conforme portaria 83-N do Ibama. A extração está restrita às áreas de cultivo e manejo florestal. O proprietária da fazenda deverá responder por porte ilegal de armas de fogo (lei 10.826/03)) e crimes ambiental com base na lei 9.605/98. Essa ação é parte da Operação Centurião, desencadeada mês passado em Cuiabá e interior. Esse reforço ao policiamento de rotina ocorre em áreas urbanas e rurais e emprega centenas de policiais dos batalhões especializados(Bope Rotam, Cavalaria, Meio Ambiente e Trânsito).

Voltar + Regional