Regional 21/11/2020 07:03 Quatro ônibus escolares são destruídos pelo fogo em distrito de Peixoto de Azevedo A Polícia Militar do distrito de União do Norte, que pertence a Peixoto de Azevedo (196 quilômetros de Sinop) acaba de confirmar, ao Só Notícias, que quatro ônibus que faz o transporte alunos e estavam estacionados no pátio da sub-prefeitura foram destruído pelo fogo. Os veículos estavam estacionados um do lado do outro e foram consumidos pelas chamas. O distrito não tem unidade dos bombeiros. A polícia não confirmou as causas do incêndio e está apurando se é criminoso. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) deve fazer análise do local. Outros ônibus foram colocados em outros pontos do pátio para evitar risco de também serem atingidos pelas chamas. Os ônibus são usados para transportar centenas de crianças que moram em assentamentos e também em fazendas para a escola no distrito. Em 2018 foram adquiridos pelo poder público 7 ônibus escolares (avaliados em R$ 1,9 milhão), sendo que 6 foram destinados para União do Norte Só Notícias/David Murba e Cleber Romero (fotos: divulgação

