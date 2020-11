Regional 22/11/2020 06:11 Alta Floresta: Hóspede surta promove “quebra-quebra” em hotel após pedido para usar máscara Um homem surtou em um hotel, após o proprietário do estabelecimento ter solicitado que o hóspede utilizasse a máscara no interior do hotel devido a pandemia. O caso, que aconteceu na manhã de sexta-feira (20), em Alta Floresta, conforme a ocorrência policial o cliente alegou que não tinha máscara, o proprietário se prontificou em buscar uma máscara indo a sua residência que fica aos fundos do estabelecimento ao retornar encontrou o hóspede alterado promovendo uma sequência de agressões verbais, quebrando impressora, celular, climatizador e outros objetos da recepção. Após o ocorrido, o suspeito evadiu-se do local em uma caminhonete Ford Ranger, prata. O hóspede ainda teria efetuado ligações e ameaçado colocar fogo no hotel. A Policia Militar coletou informações, realizou rondas, mas não conseguiu localizar o suspeito.

