Regional 22/11/2020 07:18 Redação I Nativa News Carlinda: acidente na MT-208 entre moto e caminhonete deixa dois feridos Foto: Reprodução Um acidente envolvendo uma caminhonete S-10 e uma motocicleta Fazer deixou dois homens feridos na noite de ontem (21) na rodovia MT-208, próximo ao município de Carlinda. Conforme registro, o fato ocorreu por volta das 20h40 a caminhonete era conduzida por uma mulher de 32 anos, que relatou que realizaria uma ultrapassagem quando avistou um veículo que seguia em sentido contrário, ao retornar para a sua pista acabou se chocando na traseira da motocicleta. A motocicleta era ocupada por dois homens, de 24 e 25 anos, que foram socorridos e encaminhados ao Pronto Atendimento em Carlinda, posteriormente encaminhados ao Hospital Regional de Alta Floresta com diversas escoriações. A condutora do veículo permaneceu no local aguardando a chegada das autoridades policiais para o devido registro, conforme informado, assumiu os danos materiais da motocicleta.

