Regional 22/11/2020 07:47 www.rdnews.com.br Empresário de MT tem R$ 1 mi furtado por falsos servidores da Receita Federal Um empresário de São José do Rio Claro (a 315 km de Cuiabá) teve pouco mais de R$ 1 milhão em espécie furtado de sua casa, na tarde de ontem (20), após ser vítima de golpe por dois suspeitos que se passaram por servidores da Receita Federal. A dupla foi presa com o dinheiro na rodovia dos Imigrantes, BR-163, quando se aproximavam de Várzea Grande. Segundo o 2º Comando Regional da Polícia Militar, a vítima queria participar de um leilão de bens apreendidos pela Receita. Os suspeitos marcaram um encontro na casa do empresário para saber se ele tinha condições de pagar por eles. Na residência, a vítima mostrou a quantia de R$ 1 milhão em espécie. Após a reunião, os suspeitos foram embora e levado o dinheiro. Para a PM, a vítima disse que tem como comprovar a origem lícita do dinheiro. Os suspeitos fugiram em um Chevrolet Cruze prata. A PM foi informada do modelo e placa do carro e montou um posto de vigia, na BR-163, próximo a Várzea Grande. O carro foi abordado pelos militares e, durante as buscas, o dinheiro foi encontrado embaixo do banco traseiro em dois invólucros. Questionados, os dois suspeitos no carro confessaram que o dinheiro era de um golpe que haviam aplicado na casa do empresário. Eles também queriam concorrer ao leilão de produtos apreendidos pela Receita. Os suspeitos também ofereceram R$ 900 mil para os policiais para não serem presos, já que disseram que, na prática, só precisavam de R$ 100 mil. Os suspeitos foram presos por furto e corrupção ativa e encaminhados para Central de Flagrantes de Várzea Grande. Polícia CIvil vai investigar o caso.

