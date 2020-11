Regional 23/11/2020 07:20 Redação I Nativa News Operação Hórus: dupla é detida em Colider por direção perigosa sob influência de álcool e porte ilegal de arma. Dois homens foram detidos durante patrulhamento da Operação Hórus da Força Tática da polícia Militar no município de Colíder neste final de semana. A dupla foi conduzida por direção perigosa, direção de veículo sob influência de álcool e porte ilegal de arma de fogo. Conforme registro da PM, a guarnição seguia em patrulhamento quando um veículo passou em alta velocidade, não obedecendo sinais sonoros e luminosos de parada. O veículo foi acompanhado e abordado, em revista pessoal nos dois homens que ocupavam o veículo nada de ilícito foi encontrado. Em busca no interior do veículo os militares localizaram uma pistola calibre .380 municiada e duas caixas de cerveja. Diante os fatos, a arma foi apreendida e a dupla conduzida a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

