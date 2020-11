Regional 23/11/2020 07:34 JUÍNA NEWS Brasnorte: Carro com 07 pessoas capota e mata uma jovem de 25 anos e um adolescente de 12 anos Foto: Reprodução Um grave acidente automobilístico foi registrado próximo das 13h deste domingo, dia 22, na estrada que dá acesso a fazenda São Bernardo, próximo ao distrito de Água da Prata, em Brasnorte, MT, e deixou duas vítimas fatais.

Um veículo Strada de cor vermelha ocupada com sete pessoas capotou numa estrada vicinal matando duas pessoas identificadas como Adriana Cardoso De Campos, de 25 anos, e Henrique Gabriel Dos Santos, de 12 anos. Outras cinco pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para receber cuidados médicos, são elas: Vanessa Rodrigues Dos Santos, Ferreira, 24 anos, Lucineia Rodrigues Dos Santos, de 38 anos, duas crianças de 09 e 03 anos, e um adolescente de 17 anos.

A polícia judiciária civil e polícia militar de Brasnorte se deslocaram até o local do acidente para o registro da ocorrência e apuração dos fatos.

Devido à gravidade do acidente, uma guarnição do corpo de bombeiros da cidade de Juína foi chamada porque havia informações que haviam vítimas presas entres as ferragens.

O corpo de bombeiros se deslocou até o local acompanhado de um perito da perícia oficial identificação técnica (POLITEC) lá visualizaram o adolescente já sem vida com sinais de traumatismo craniano encefálico e a mulher também sem vida que apresentava poli traumatismo presa embaixo do carro, ela estava prensada no barranco.

Segundo a polícia civil, haviam 07 pessoas no veículo e durante a perícia oficial foi constatado que haviam latas de bebidas alcoólicas espalhadas no chão e dentro de uma caixa térmica que aparentemente pertenciam as vítimas.

As pessoas que sobreviveram ao acidente foram encaminhadas para o hospital de Brasnorte.

Veja também sobre Brasnorte Carro capota dois jovens morrem Carro com 07 pessoas Mato Grosso fazenda São Bernardo estrada vicinal Voltar + Regional