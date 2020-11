Regional 23/11/2020 17:52 mtnoticias SORRISO: PM recebe denúncia e mulheres são presas usando logo da prefeitura A Polícia Militar na manhã deste domingo recebeu uma denúncia anônima que quatro mulheres estariam realizando o crime de estelionatário.

De acordo com informações essas quatro mulheres estariam pedindo donativos utilizando a logo da prefeitura Municipal de Sorriso.

A PM apreendeu com as mulheres doze pacotes de açúcar, seis pacotes de arroz 5kg, vinte e seis pacotes de arroz 1kg, onze litros de óleo, dez jogos de facas, trinta e três pacotes de feijão e entre outros condimentos.

Com as meliantes também foram encontradas duas maquinhas de cartão, crachás, catálogos e um pacote de panfleto com a logo da prefeitura

Em relatório de impressão das maquinas de cartão, foram achados R$34.616,40.

As mesmas foram presas e encaminhadas a delegacia.

Voltar + Regional