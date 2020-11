Regional 25/11/2020 05:59 Só Notícias/David Murba Pablo Carneiro assume delegacia de roubos e furtos em Sinop O delegado de Polícia Civil, Pablo Bonifácio Carneiro é o novo titular da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF). Ele assumiu no lugar de Bruno Abreu, que foi recambiado à Primeira Delegacia Municipal. Bonifácio atuava em Alta Floresta e com o processo de remoções para preenchimento das vagas ofertadas aos delegados foi transferido para Sinop. “Estou chegando ainda, assumi ontem e estou arrumando minhas coisas, me situando. A expectativa é fazer um bom trabalho focado nas drogas e crime ao patrimônio. Ainda estou levantando os dados para ficar a par de toda a situação”, resumiu ao Só Notícias. Em Sinop, já atuam os delegados Ugo Ângelo, Bruno Abreu, Bráulio Junqueira e Joacir Batista dos Reis.

