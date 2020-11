Regional 25/11/2020 06:46 Medeiros cobra informações sobre a distribuição de energia elétrica em MT Diante do apagão que deixou 13 dos 16 municípios do Amapá sem energia elétrica por 22 dias, o deputado federal José Medeiros (Podemos) solicitou informações sobre a distribuição de energia em Mato Grosso ao presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Junior, e para o diretor presidente da Energisa, Ribeiro José Barbanera. “A intenção é prevenir que situações semelhantes a do Amapá ocorra em Mato Grosso. O setor de energia em Mato Grosso é líder de reclamações por parte dos consumidores. Além do alto valor da energia, a qualidade também é alvo de reclamações em praticamente todos os municípios do estado. Precisamos ficar atentos e cobrar ações que impeçam o risco de um apagão em nosso estado¨, explica Medeiros. No documento encaminhado à Energisa e Eletrobras, o deputado federal solicita um parecer sobre alguns questionamentos, entre eles, se existe similaridade entre o sistema de energia de Mato Grosso com o do Amapá e se o nosso estado corre o risco de sofrer um apagão. Outro ponto abordado pelo parlamentar é sobre as medidas preventivas para evitar um blecaute e a regularidade na manutenção da rede de distribuição. “São alguns questionamentos que precisam ser esclarecidos. Não podemos ser surpreendidos com um apagão, pois isso causaria um enorme prejuízo para milhares de famílias e também para a economia de Mato Grosso”, frisa o vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara Federal.

Voltar + Regional