Regional 26/11/2020 07:26 PRF apreende 42 kg de pasta base de cocaína em Mato Grosso Ontem, 25 de novembro de 2020, os agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam mais de 42 Kg de Pasta Base de Cocaína e 3 kg de insumos para produção da droga. A equipe que fiscalizava próximo a cidade de Campo Verde, Km 382 da BR 070, abordou um veículo (uma a caminhonete GM/S10) através de policiamento orientado por inteligência; durante a abordagem o condutor (Homem, 29 anos) mostrou-se muito nervoso e agitado com diversas informações desencontradas. Na realização de busca no interior do veículo, a equipe descobriu um compartimento oculto, onde nele foram encontrados 40 tabletes de pasta base de cocaína e 3 pacotes de substância análoga a Fenacetina (substância comumente utilizada na produção de cocaína). Diante dos fatos obtidos foi constatada, a princípio, ocorrência de Tráfico de drogas, o condutor do veículo foi conduzido, na qualificação de AUTOR de Tráfico de drogas, e entregue à Delegacia da Polícia Civil de Mato Grosso, no município de Campo Verde.

