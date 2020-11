Regional 27/11/2020 18:14 Karine Miranda | Sinfra-MT MT-208 começa a receber aplicação de capa asfáltica e obras avançam em Aripuanã A pavimentação é executada na MT-208, no trecho que vai de Aripuanã até a Passagem do Loreto. Foto por: Sinfra-MT As obras de pavimentação de 41,6 quilômetros da MT-208, no município de Aripuanã, seguem em ritmo acelerado. Já foi iniciada a aplicação de capa asfáltica em um trecho da rodovia, que já apresenta nova aparência, deixando para trás a estrada de terra e a poeira. Esse trecho é a primeira ligação asfáltica do município, localizado da região Noroeste de Mato Grosso. A pavimentação é executada na MT-208, no trecho que vai de Aripuanã até a Passagem do Loreto, no entroncamento da MT-418, que dá acesso à BR-174. As obras são realizadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), em cooperação com a Prefeitura de Aripuanã. Do trecho a ser pavimentado, quatro quilômetros estão imprimados e 2,5 quilômetros já recebem o tratamento superficial duplo, que é uma camada de revestimento constituída por duas aplicações de ligante asfáltico. Estão sendo investidos R$ 31,9 milhões na pavimentação. MT-208 começa a receber aplicação de capa asfáltica e obras avançam em Aripuanã Essa obra é mais uma das várias que estão sendo realizadas em Mato Grosso como resultado de cooperações, nas quais Estado e Município se unem para executar os serviços, sem transferência de recursos. Isso garante a execução de empreendimentos com qualidade a um custo mais baixo, lembrou o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira. Por meio da parceria com Aripuanã, coube à Sinfra realizar a licitação e contratação de empresa executora da obra, enquanto o Município está responsável por obras complementares, sinalização e controle e recuperação ambiental. A previsão é de que, com a chegada do asfalto, haja a melhoria da trafegabilidade e o incentivo ao desenvolvimento na região. Hoje Aripuanã é reconhecida como a segunda maior produtora de energia de Mato Grosso, referência na extração mineral, pecuária e manejo florestal sustentável. Para contribuir ainda mais para o escoamento da produção, principalmente da região Oeste do município, está prevista a construção de uma ponte de concreto na MT-208, sobre o Rio Aripuanã. A pavimentação é executada na MT-208, no trecho que vai de Aripuanã até a Passagem do Loreto. O contrato para execução da obra, que terá um total de 240 metros de extensão, além do encabeçamento, já foi assinado. A ponte vai ligar Aripuanã ao distrito de Conselvan, à cidade de Rondolândia e ao estado de Rondônia. Outra melhoria de infraestrutura rodoviária em andamento é a execução dos serviços de manutenção e conservação de 90,5 quilômetros da MT-208, entre a cidade de Aripuanã e o Distrito de Conselvan.

