Regional 28/11/2020 15:23 Carro tomba e fica com as rodas para cima após colisão em Sorriso O acidente envolvendo uma GM S10 preta e um Fiat Uno ocorreu, há pouco, na avenida Ademar Raiter, no Centro Sul. Com a colisão o Uno, que estava com dois adultos e uma criança de 8 anos, acabou tombando. Não houve feridos. A versão apurada é que o Uno seguia pela Ademar Raiter, quando houve a colisão com a caminhonete seguido do tombamento. A Guarda Municipal de Trânsito esteve no local. O Uno ficou bastante danificado e teve os vidros quebrados. Só Notícias/ David Murba (colaborou e foto: Lucas Torres, de Sorriso)

