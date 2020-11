Regional 29/11/2020 09:42 PM promove operação em área central de Juína e aborda 135 pessoas Equipes do 8º Comando Regional e do 20º BPM de Juína (a 735 km de Cuiabá) promoveram nesta sexta-feira (27.11), uma operação com bloqueios em duas avenidas com maior concentração de pessoas e veículos da cidade. Iniciada no fim da tarde, seguindo até a noite, a ação teve como saldo 135 pessoas abordadas, em 97 veículos. Um carro foi apreendido por apresentar adulteração e o motorista encaminhado à delegacia. As barreiras foram montadas nas Avenidas Mato Grossas e Londrina, área central e no Módulo V, respectivamente. Participaram da ação 15 policiais em 10 veículos, entre carros e motocicletas. Para o comandante do 8º CR coronel Fábio Luiz Bastos, o objetivo foi promover a sensação de segurança junto aos moradores devido ao aumento de pessoas em compra na área central. “Com a Black Friday e o inicio da operação Final de Ano estamos intensificando os trabalhos preventivos e ostensivos. Essas duas avenidas concentram o comércio da cidade. O foco é inibir as ações criminosas e vamos massificar esse tipo de atividade com a proximidade das celebrações”, disse ele.

