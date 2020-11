Regional 29/11/2020 10:08 Janaina Barbosa/ O PETRÓLEO A Nexa está com vagas de emprego abertas para Aripuanã A Nexa é uma das cinco maiores produtoras de zinco do mundo, líder na América Latina e possui um portfólio de produtos diversificado, que também inclui: cobre (Cu), chumbo (Pb), prata (Ag) e outros minérios. Atualmente, a mineradora está recrutando técnicos de segurança, eletricistas, operadores e mecânicos para trabalhar na empresa nos estados de Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. A Nexa faz parte de um portfólio de negócios industriais administrado pela Votorantim SA, um dos maiores grupos empresariais da América Latina, que reúne outras empresas com foco em setores da economia básica, como: cimento e materiais de construção, aço, alumínio, energia e celulose e agronegócio. Extrai a essência que faz o mundo funcionar. Cobre, zinco, chumbo, prata e ouro, a perfeição é necessária para oferecer qualidade em todas as etapas do processo, de zinco para plantio a zinco para aviões, de cobre em carros a cobre em telefones celulares, o dia a dia da empresa está em toda parte. CONFIRA AS VAGAS Eletricista III Formação: Técnico em Elétrica, Eletrônica, Automação, Eletromecânica ou Eletroeletrônica

Experiência em: Sistema de rádio comunicação, – Leaky feeder-; Subestações elétricas automatizadas;

Terminações e emendas de cabos de média tensão isolados. Técnico (a) de Segurança do Trabalho III Curso Técnico em Segurança do Trabalho; Registro no MTE;

Conhecimento Pacote Office; Normas Regulamentadoras;

Conhecimento e experiência em brigada e cenários de emergências;

Experiência em mineração, preferencialmente mina subterrânea;

Experiência em acompanhamento de paradas de manutenção. Mecânico II Técnico em Mecânica ou curso do Senai em mecânica;

Experiência em manutenção;

Residir em Aripuanã. Operador B Ensino Médio Completo;

CNH D;

Disponibilidade para turno. PARA SE CANDIDATAR AS VAGAS BASTA CLICAR NO CARGO DESEJADO.

