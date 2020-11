Regional 30/11/2020 06:12 Bombeiros de Alta Floresta realizam buscas por homem desaparecido no rio Apiacás O Corpo de Bombeiros de Alta Floresta foi acionado na tarde de domingo (29), para atender a uma ocorrência de suposto afogamento no rio Apiacás, a cerca de 100 km de Alta Floresta com destino a Nova Monte Verde. Conforme a ocorrência o morador de Carlinda senhor Ananias Gonçalves de Farias, relatou que seu irmão fez contato informando sobre suposto afogamento de um funcionário da Fazenda Bacaeri de suposta vítima que tomava banho no Rio Apiacás, vindo a submergir nas águas do rio, não sendo mais encontrada.

O irmão do Senhor Ananias, que também é funcionário da Fazenda Bacaeri, fez ligação para o primeiro a fim de que este pudesse acionar o serviço do Corpo de Bombeiros pela sua unidade de Alta Floresta. Uma Guarnição Bombeiro Militar foi acionada para o atendimento. Familiares que estavam no local do suposto afogamento informaram que Renam Caetano não sabia nadar, tendo ido para um local fundo do rio, vindo a se afogar.Familiares que estavam no local do suposto afogamento informaram que Renam Caetano não sabia nadar, tendo ido para um local fundo do rio, vindo a se afogar.

A GUBM fez um trabalho de busca subaquática das 17h00 às 18h10, sem êxito. Considerando o anoitecer, os trabalhos foram suspensos para serem retomados nesta amanhã.





