SINOP: Operação integrada encontra adolescentes consumindo droga e álcool e detém dono de espaço

Durante trabalho integrado entre policiais militares do 11º BPM de Sinop (a 500 km de Cuiabá), agentes do Conselho Tutelar, Infância e Juventude e da Guarda Municipal, na madrugada deste domingo (29.11), foi identificado três adolescentes consumindo álcool e droga em um espaço de evento, localizado no bairro Setor Industrial. O proprietário foi detido por corrupção de menor e tráfico de droga,

Foram tirados de circulação 23 cigarros de maconha e 33 porções da mesma droga, 47 papelotes de cocaína e R$ 16,4 mil em dinheiro.

Na ação, os agentes encontraram no espaço três adolescentes entre 14 e 16 anos. Eles consumiam bebida alcoólica e carregavam porções de entorpecente. O trio contou que tinha comprado a droga e a bebida com o dono do espaço.

Questionado, o denunciado não soube explicar a situação. Os policiais encontraram dentro do caixa do estabelecimento as porções de droga e o dinheiro.