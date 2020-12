Regional 01/12/2020 06:31 Corpo de homem é encontrado boiando às margens do Rio Apiacás O corpo de Renan Caetano da Costa, de 33 anos, foi localizado pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda (30) boiando às margens do Rio Apiacás, há cerca de 100 km de Alta Floresta. Segundo o CBM, o rapaz morreu vítima de um suposto afogamento registrado por volta das 14h50 desse domingo (29). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, um popular identificado por Ananias Gonçalves de Farias, morador de Carlinda, disse que seu irmão havia feito um contato informando sobre a ocorrência de afogamento de um funcionário da Fazenda Bacaeri, quando a suposta vítima tomava banho no rio Apiacás, vindo a submergir nas águas do rio, não sendo mais encontrada a partir de então. Conforme o BO, o irmão de Ananias, que também é funcionário da fazenda, fez ligação para ele a fim de que este pudesse acionar o serviço do Corpo de Bombeiros na unidade de Alta Floresta. Familiares que estavam no local do suposto afogamento informaram que Renan sabia nadar, tendo ido para um local fundo do rio e, acabou se afogando. Uma equipe da CBM fez um trabalho de busca subaquática no domingo, mas não havia conseguido localizar o corpo da vítima. Dois militares iniciaram buscas e acabaram localizando o cadáver de Renan por volta das 7h15, há cerca de 90 metros do ponto onde foi informado a terem visto da última vez. O Corpo de Bombeiro fez o acionamento e aguardou a chegada da equipe da Politec, fazendo a entrega do corpo.

