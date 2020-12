Regional 02/12/2020 05:34 Arão Leite/J. Cidade APIACÁS: Moto pega fogo e motoqueiro fica queimado em acidente com fio de alta tensão Um homem de 43 anos sofreu graves queimaduras em acidente com fio de alta tensão na região de Apiacás – 200 KM de Alta Floresta.

Segundo informações, Nelson da Silva conduzia uma moto e mesmo sabendo que na estrada tinha um fio de alta tensão caído, foi passar no local. Uma testemunha chegou a comentar que vários veículos esperavam a rede de energia resolver o problema, mas Nelso resolveu seguir estrada e acabou sendo vítima de uma descarga elétrica que atingiu e queimou sua motocicleta e provocou queimaduras em quase todo seu corpo.

O acidente foi numa estrada conhecida como Arumã. Nelson foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal de Apiacás de onde acabou transferido para o Hospital Regional Alta Floresta onde permanecia internado nesta segunda-feira, 30 de novembro.

