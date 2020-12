Regional 02/12/2020 16:27 G1MT Matupá: Servidora procura a polícia e diz que prefeito tentou agarrá-la à força Prefeito Valter Miotto — Foto: Divulgação Uma servidora, de 20 anos, da Prefeitura de Matupá, procurou a Polícia Civil para denunciar o prefeito Valter Miotto (MDB), de 60 anos, pelo crime de importunação sexual. O G1 tenta localizar o prefeito, que não atendeu as ligações. Em contato com a Prefeitura de Matupá, o G1 recebeu a informação de que não existe assessoria de imprensa e que o caso só poderia ser tratado com o próprio prefeito, que não estava no local. Conforme a Polícia Civil, a denúncia foi feita pela servidora na manhã de 18 de novembro. Por se tratar crime contra dignidade sexual, informações não foram repassadas para não atrapalhar as investigações e para preservar a vítima. A servidora afirmou, no boletim de ocorrência, que foi até o gabinete do prefeito para lhe entregar uma chave. Ao pegar a chave, o prefeito teria tentado agarrar a jovem à força. Além disso, ele teria passado a mão em suas nádegas. A servidora afirmou no boletim de ocorrência que se sentiu tão constrangida que pediu demissão do emprego. Foi instaurado um inquérito policial pelo delegado Waner dos Santos Neves e a vítima já foi ouvida.

Voltar + Regional