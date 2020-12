Regional 03/12/2020 07:46 Arão Leite/J. Cidade NOVA BANDEIRANTES: Elementos que mataram trabalhador a pauladas vão para presídio em Sinop Foto: Reprodução A Justiça decretou a prisão preventiva dos dois homens apontados pela morte de Ivanildo Amâncio dos Santos. O assassinato aconteceu na cidade de Nova Bandeirantes no final de semana. Parazinho como era conhecida a vítima, foi espancado a pauladas na noite de sexta-feira, encontrado sábado pela manhã quando socorrido às pressa, mas não resistiu.

Os suspeitos foram presos pouco tempo depois. O delegado Guilherme Carlos Kotovicz, que acaba de assumir o cargo no município, comandou os trabalhos. Não foi revelado no entanto, nome dos homicidas, mas segundo informações, trata-se de um indivíduo com 28 anos e outro com 43 anos e ambos com diversas passagens pela Polícia.

Eles teriam sido vistos por testemunhas praticando o crime próximo do terminal rodoviário de Nova Bandeirantes. As causas são apuradas, mas uma fonte junto à Polícia Civil já confirmou que uma das linhas de investigação caminha para latrocínio, quando acontece o roubo seguido de morte. Um dos presos inclusive já tem homicídio em sua ficha criminal.

Os dois detidos ainda estão em uma cela provisória na cidade de Nova Bandeirantes, mas conforme a Polícia Civil, serão removidos para o Presídio Ferrugem, em Sinop, a 500 Km de Nova bandeirantes.

Vítima era um Trabalhador

Ivanildo Amâncio era natural do estado do Pará, cidade de Almerim. Só que, conforme pessoas conhecidas dele, Parazinho já morava no Mato Grosso há cerca de 30 anos, sendo boa parte desse tempo na região de Alta Floresta. “Ele era operador de máquina. Sempre quando voltava das fazendas ficava na minha casa”, contou o amigo Izaías, que considerava Parazinho um membro da família.

O corpo até esta quarta-feira ainda se encontrava no IML em Alta Floresta e aguardava o reconhecimento oficial já que Parazinho foi encontrado sem documento. Mas os conhecidos conseguiram contato com a família para tentar agilizar a liberação na Politec e não permitir que Ivanildo seja sepultado como indigente.

